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09:43, 16 июня 2025Экономика

МВД рассказало о новой схеме вовлечения в дропперство

МВД: Мошенники вовлекают белорусов в дропперство под видом командировок в Россию
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В последнее время финансовые злоумышленники для вывода денежных средств стали использовать граждан Белоруссии. О новой схеме вовлечения в дропперство сообщает РИА Новости со ссылкой на данные управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Дропперы представляют собой физических лиц, которые выполняют промежуточную роль в доставке украденных денежных средств организаторам мошеннической схемы. Их главной задачей является получить деньги от одного человека и переслать их другому, якобы на так называемый безопасный счет. В 2025 году участились случаи обманного вовлечения в дропперство граждан Белоруссии, отметили в российском ведомстве.

Злоумышленники предлагают им «легкий заработок» — отправиться в однодневную командировку в Россию с целью открыть банковскую карту. Подобные предложения размещаются в основном в популярных мессенджерах вроде Telegram и социальных сетях. Доверчивым гражданам рекомендуют съездить, например, в Смоленск, Москву и Санкт-Петербург и оформить банковскую карту российского банка для «процессинга» или «криптоарбитража».

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На деле подобные предложения являются уловкой мошенников, которые таким образом используют открытые белорусами карты для вывода денежных средств на свои счета. При этом вся ответственность за кражу денежных средств при таком раскладе ляжет на плечи доверчивых белорусов. «Гражданин, оформивший карту, будет нести ответственность», — резюмировали в ведомстве.

Услуги дропперов в России пользуются большой популярностью у злоумышленников на фоне трудностей с отслеживанием нелегальных денежных переводов, указывал ранее зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. В начале мая в ГД поступил законопроект об уголовной ответственности для дропперов. За совершение подобного деяния устанавливается наказание вплоть до трех лет лишения свободы, а организаторам схем (дропповоды) — до шести лет. Кроме того, попавшимся будет грозить штраф в размере 100-300 тысяч рублей, а дропповодам — до миллиона рублей. Этот законопроект парламентарии приняли единогласно в первом чтении.

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