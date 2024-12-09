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03:00, 9 декабря 2024Россия

Описаны схемы работы россиян на украинских мошенников. Как они становятся курьерами-дропперами и что им грозит?

Мошенники с Украины создали широкую сеть курьеров-дропперов в России
Сергей Лютых
Сергей Лютых (Специальный корреспондент отдела «Россия»)
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Nacho Doce / Reuters

Россияне массово становятся дропперами — так называют людей, вовлеченных в преступные схемы телефонных мошенников с Украины. Кураторы из украинских кол-центров (дроповоды) дают им подробные инструкции и пошагово ведут до жертвы, у которой ранее выманили деньги, чтобы забрать их и вывести на криптовалютный счет. Дропперов могут вовлекать в мошеннические действия обманом или шантажом, но некоторые выбирают работу на аферистов добровольно. Схемы украинских мошенников в материале «Ленты.ру» описали специалист по антифроду, источник в правоохранительных органах и сотрудник отдела кибербезопасности крупного банка.

Кто такие дропперы

Дроппер — человек, который по заказу куратора выезжает к жертве телефонных мошенников, согласившейся отдать деньги. Задача дроппера — забрать сумму и перевести ее на счет конечного получателя. Переданные деньги называются «дроп». После выполнения заказа дроппер получает 5-10 процентов от суммы, которую удалось украсть у пострадавшего.

Начиная выполнять заказ, курьер не знает точного адреса забора «дропа» и получает номер квартиры и окончательные инструкции, лишь когда приближается к дому жертвы. Передвигаясь на такси, он докладывает куратору о местоположении, а также узнает легенду, которую ему нужно озвучить жертве. Часто дроппер действует под видом курьера Центробанка или сотрудника спецслужб.

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Выполняя поручения мошенников, дропперы соблюдают правила конспирации — прячут татуировки, надевают для маскировки капюшоны, маски, кепки и очки; при поездке к жертве они не отправляют кураторам голосовые сообщения и не пользуются голосовой связью. После получения денег курьер забирает себе процент, остальное переводит кураторам.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Кто становится дроппером

Кроме услуг курьера дропперы могут выполнять и другие функции. Так, некоторые из завербованных преступниками россиян и мигрантов из стран бывшего СССР открывают на свое имя банковские карты, с которых позже совершаются переводы, другие (так называемые заливщики) посещают банкоматы и кладут деньги на карточки, третьи — удлиняют цепочки трансакций.

Существует в этой мошеннической схеме и карьерный рост, когда дроппер сам становится куратором или главой обнал-сервиса и помогает выводить деньги обманутых россиян за границу. Как выяснила «Лента.ру», для повышения квалификации дропперы изучают скрипты общения с силовиками, а также зарабатывают репутацию среди мошенников.

Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

В ряде случаев курьеров используют без их ведома — например, ими могут оказаться обманутые пенсионеры, уверенные, что помогают работе спецслужб. Также мошенники пользуются легально работающими курьерскими доставками, вводя в заблуждение их сотрудников.

Но без дроппера в этой схеме все равно не обойтись. Ему придется получить деньги от курьера и положить их мошенникам на криптокошелек

Источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах

Чаще всего дропперами становятся молодые мужчины, проживающие в Москве, Санкт-Петербурге и столицах других регионов. Более 85 процентов из них — россияне.

Как наказывают провинившихся курьеров

Если дроппер отказывается исполнить договоренность, которой он достиг с куратором (недоволен слишком маленьким процентом либо вовсе пропадает с деньгами), у мошенников есть два способа воздействия на них.

В первом случае дропперу напоминают о компромате, который тот добровольно передал дроповоду в начале сотрудничества — это может быть, к примеру, заранее записанная дроппером видеозапись, содержание которой может грозить статьей за экстремизм.

В процессе вербовки дропперы добровольно записывают и передают дроповодам видео, где записывают речь, за которую могут понести ответственность по законам Российской Федерации. Речь идет о статьях об экстремизме, выступлениях против СВО и власти

Сотрудник службы кибербезопасности российского банка

Во втором случае кураторы подключают «спортиков» — молодых людей спортивного телосложения, зачастую выходцев из клубов единоборств. Они избивают дропперов, записывают видео с наказанием на камеру и отправляют кураторам. При этом «спортиков» набирают по тем же схемам, что и самих дропперов.

Как рассказал «Ленте.ру» сотрудник службы кибербезопасности российского банка, в настоящее время идет обсуждение новых поправок в Уголовный кодекс, которые установят ответственность за дропперство.

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