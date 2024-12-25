В России заявили о сложностях борьбы с нелегальными переводами

Депутат Кирьянов: борьба с деятельностью дропперов осложняется рядом факторов

Борьба с деятельностью дропперов в России осложняется рядом процессуальных факторов, объяснил зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. Депутат объяснил «Ленте.ру» сложность массового противодействия денежным переводам на так называемые «дропперские» счета.

Ранее руководитель Службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля сообщил, что в 2024 году порядка 10 миллионов клиентов банков РФ перевели средства на карты дропперов. Чаще всего речь, по его словам, идет не о преступниках, а об обычных людях, приобретающих ставку в онлайн-казино или криптовалюту.

«Так называемые дропперские переводы — переводы в нелегальной системе финансового оборота — занимают значительное место, и мы пытаемся бороться с такими явлениями с точки зрения уголовной ответственности, привлечения внимания банковских организаций к таким операциям», — рассказал Кирьянов.

К сожалению, заблокировать полностью данное направление очень сложно, поскольку нужно понимать, в рамках каких дел идут проверки, после чего пытаться поймать тех, кто обналичивает эти денежные переводы. Это сложно и с процессуальной, и с физической точек зрения Артем Кирьянов зампред комитета Госдумы по экономической политике

Парламентарий поддержал идею ужесточения законодательства в этом вопросе и призвал информировать общественность о последствиях вовлечения в подобные схемы.

«Люди должны осознавать противоправность своих действий: "дропперы" зачастую не понимают, что их попытки заработать какие-то копейки могут очень печально закончиться, в том числе лишением свободы. Об этом надо максимально рассказывать, так как многие молоды люди, студенты оказываются вовлечены в эти преступные схемы», — пояснил собеседник «Ленты.ру».

В 2024 году в России для банков ввели возможность двухдневной блокировки денежных переводов, получатель которых находится в базе о мошенничестве. Попавшим под блокировку клиентам при этом необходимо обратиться к банку, а в случае внесения своих реквизитов в базу о мошенничестве они могут попытаться обжаловать такое решение в суде.