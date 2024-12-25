В ЦБ создадут платформу для контроля над переводами россиян

В ЦБ занялись разработкой платформы для информирования банков о дропперах

В России появится специальная платформа, которая будет передавать в банки данные о подозрительных операциях физлиц. Об этом в разговоре с РБК сообщил руководитель Службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля.

Вопросом создания такой площадки сейчас занимаются ЦБ и Росфинмониторинг, уточнил представитель регулятора. Кредитные организации, оперативно получившие такие данные, смогут блокировать активность подозрительных клиентов.

Целью создания платформы Шабля назвал борьбу с дропперами — лицами, предоставляющими свои банковские карты для обналичивания средств или переводов теневому, а также нелегальному бизнесу.

В текущем году порядка 10 миллионов клиентов банков РФ перевели средства на карты дропперов, отметил представитель ЦБ. Чаще всего речь, по его словам, идет не о преступниках, а об обычных людях, приобретающих ставку в онлайн-казино или криптовалюту.

Ранее в России для банков ввели возможность двухдневной блокировки денежных переводов, получатель которых находится в базе о мошенничестве. Попавшим под блокировку клиентам при этом необходимо обратиться к банку, а в случае внесения своих реквизитов в базу о мошенничестве они могут попытаться обжаловать такое решение в суде.