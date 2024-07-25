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08:26, 25 июля 2024Экономика

Названы попадающие под двухдневную блокировку банковские переводы

Доцент Белянчикова: банки могут заблокировать переводы денег мошенникам

Фото: Alexander Legky/Global Look Press

С 25 июля российские банки могут заблокировать денежные переводы, получатель которых находится в базе о мошенничестве. Попадающие под двухдневную блокировку платежи назвала доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова, ее цитирует РИА Новости.

Закон, который обязывает банки проверять получателей платежей на предмет причастности к мошенническим схемам был принят из-за всплеска случаев обмана россиян. Центробанк создал базу сомнительных реквизитов и обязал банки возвращать обманутому клиенту средства, если был допущен перевод на принадлежащий мошенникам счет.

Число оснований для признания перевода сомнительным, также выросло: их перечень пополнила нехарактерная для абонента активность, долгие телефонные разговоры и получение множества СМС от незнакомых абонентов. Еще одним нововведением стал двухдневный период охлаждения, в течение которого банк не станет переводить деньги на сомнительный счет, а клиента уведомят о подозрительной операции.

Если перевод попал под блокировку, следует обратиться к банку, а если ваши реквизиты попали в мошенническую базу, необходимо обжаловать это решение в суде, добавила Белянчикова.

Новые правила, обязывающие банки проверять денежные переводы и возвращать украденные деньги, могут усложнить мошенникам жизнь, но не станут панацеей. может случиться так, что счета мошенника не будет в базе ЦБ, и это позволит ему какое-то время продолжать противозаконную деятельность. По словам замначальника юридического управления ПАО «РосДорБанк» Юлии Деринг, со временем дропперы научатся обходить новые препятствия — например, открывать новые счета на лиц, которых нет в базе данных Банка России.

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      Вячеслав Агапов
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