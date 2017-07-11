Хакеры залили порноснимки на сайт Минобрнауки Украины

Неизвестные хакеры разместили порнографические изображения на сайте Министерства образования и науки Украины. Об этом во вторник, 11 июля, сообщают «Украинские новости».

Как утверждается в материале издания, на главной странице сайта красовались фотографии обнаженной девушки со странными надписями. «Севастьянова. Что с тобой не так, мразь? И да, с годовщиной, мразь. Даже для такой твари, как ты, этот поступок был жестоким», — говорилось в оставленном кибервзломщиками сообщении.

Фотографии оставались на сайте Минобрнауки до 10 утра, после чего ресурс заработал в штатном режиме.

В середине марта на официальном сайте российской ЛДПР опубликовали ссылку на порнографический ресурс с изнасилованиями. Сайт для взрослых располагался на бывшем домене омского отделения партии.