На официальном сайте ЛДПР опубликовали ссылку на порносайт с изнасилованиями

На официальном сайте российской политической партии ЛДПР опубликовали ссылку на порнографический ресурс с изнасилованиями. Об этом в среду, 15 марта, сообщает портал «СуперОмск».

Как утверждается в материале информационного агентства, сайт для взрослых располагается на бывшем домене омского отделения ЛДПР, и попасть на него можно было с официального сайта либерал-демократической партии. «Официальный сайт Омского регионального отделения ЛДПР», — гласило описание ссылки на порноресурс.

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По словам координатора регионального отделения Сергея Трубина, в ЛДПР ничего не знают про порносайт. «Сейчас же мы свяжемся с Роскомнадзором, и к концу дня, думаю, она будет заблокирована», — заверил он.

«Дело не в том, что эта ситуация неприятна во всех отношениях, но и в том, что информация, размещенная на данном ресурсе, не только неэтична, но еще и противозаконна», — добавил Трубин.

На момент написания заметки, администрация сайта ЛДПР удалила ссылку порнографический ресурс. Сам сайт для взрослых, располагающий по старому адресу региональной партии, функционирует в штатном режиме.