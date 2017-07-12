Гологрудые феминистки прервали джазовый концерт Вуди Аллена

Две активистки феминистского движения Femen прервали джазовый концерт американского режиссера Вуди Аллена в Гамбурге. Видеозапись случившегося, на которую попала только одна девушка, появилась на Ruptly.

Феминистки вышли на сцену с обнаженной грудью и скандировали лозунги против сексуального насилия.

«Две полуголые активистки Femen только что пытались помешать выступлению Вуди Аллена, протестуя против растления, в котором якобы замешан режиссер», — написал пользователь Twitter с ником Bart Biesemans.

Кинематографиста в 2014 году обвинила в сексуальном насилии его приемная дочь. Она заявила, что отчим растлил ее, когда ей было семь лет. Сам Аллен назвал эти сведения ложью.