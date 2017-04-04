В США судья отказал режиссеру Полански в закрытии дела об изнасиловании

Судья высшего суда Лос-Анджелеса Скотт Гордон отказал режиссеру Роману Полански в ходатайстве об урегулировании дела об изнасиловании. Об этом в понедельник, 3 апреля, сообщает Associated Press.

По данным агентства, Гордон отклонил несколько таких запросов, среди которых было и прошение об исключении тюремного срока. Свое решение он аргументировал тем, что обвиняемый продолжает скрываться от американского правосудия и не предстал перед судом лично. Судья отказался сообщить, каким будет приговор в случае возвращения кинодеятеля в Соединенные Штаты.

Ранее команда юристов Полански направила в суд в США ходатайство об урегулировании дела о случившемся около 40 лет назад изнасиловании несовершеннолетней. Адвокат Харланд Браун заявил, что имеющий польское и французское гражданства 83-летний режиссер собирается в США, где намерен навестить могилу своей жены Шарон Тейт, убитой в 1969 году бандой Чарльза Мэнсона. При этом ему нужны гарантии, что он не попадет в тюрьму по обвинению в изнасиловании.

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В начале марта сообщалось, что прокуратура Лос-Анджелеса потребовала возвращения Романа Полански в США для пересмотра в судебном порядке дела об изнасиловании.

В сентябре 2009 года приехавший в Цюрих на кинофестиваль Полански был арестован по запросу американских властей в связи с обвинением в изнасиловании в 1977 году 13-летней Саманты Геймер. Полански признал себя виновным и в рамках сделки с правосудием согласился на психиатрическое обследование в тюремном госпитале, также он должен был провести в тюрьме 48 дней. После 42 дней заключения его выпустили, однако позднее судья отказался от сделки и заявил прокурору, что режиссера надо посадить на 50 лет. После этого Полански бежал в Европу. По законам США, в случае побега виновного принцип давности преступления на него не распространяется.

В июле 2010-го Минюст Швейцарии принял решение отказать Соединенным Штатам в экстрадиции режиссера. В 2015 году об аналогичном отказе заявил суд Польши.