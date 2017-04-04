Культура
 

В США судья отказал режиссеру Полански в закрытии дела об изнасиловании

Перейти в «Мою Ленту»
Роман Полански
Роман Полански

Судья высшего суда Лос-Анджелеса Скотт Гордон отказал режиссеру Роману Полански в ходатайстве об урегулировании дела об изнасиловании. Об этом в понедельник, 3 апреля, сообщает Associated Press.

По данным агентства, Гордон отклонил несколько таких запросов, среди которых было и прошение об исключении тюремного срока. Свое решение он аргументировал тем, что обвиняемый продолжает скрываться от американского правосудия и не предстал перед судом лично. Судья отказался сообщить, каким будет приговор в случае возвращения кинодеятеля в Соединенные Штаты.

Ранее команда юристов Полански направила в суд в США ходатайство об урегулировании дела о случившемся около 40 лет назад изнасиловании несовершеннолетней. Адвокат Харланд Браун заявил, что имеющий польское и французское гражданства 83-летний режиссер собирается в США, где намерен навестить могилу своей жены Шарон Тейт, убитой в 1969 году бандой Чарльза Мэнсона. При этом ему нужны гарантии, что он не попадет в тюрьму по обвинению в изнасиловании.

В начале марта сообщалось, что прокуратура Лос-Анджелеса потребовала возвращения Романа Полански в США для пересмотра в судебном порядке дела об изнасиловании.

В сентябре 2009 года приехавший в Цюрих на кинофестиваль Полански был арестован по запросу американских властей в связи с обвинением в изнасиловании в 1977 году 13-летней Саманты Геймер. Полански признал себя виновным и в рамках сделки с правосудием согласился на психиатрическое обследование в тюремном госпитале, также он должен был провести в тюрьме 48 дней. После 42 дней заключения его выпустили, однако позднее судья отказался от сделки и заявил прокурору, что режиссера надо посадить на 50 лет. После этого Полански бежал в Европу. По законам США, в случае побега виновного принцип давности преступления на него не распространяется.

В июле 2010-го Минюст Швейцарии принял решение отказать Соединенным Штатам в экстрадиции режиссера. В 2015 году об аналогичном отказе заявил суд Польши.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Геймер призвала простить режиссера Полански за изнасилование
СМИ узнали о планах Полански вернуться в США для закрытия дела об изнасиловании
Прокуроры пригласили Полански в США для пересмотра дела об изнасиловании
Премии «Сезар» объявили бойкот из-за обвиняемого в изнасиловании Полански
Последние новости
Неизвестные застрелили двоих полицейских в Астрахани
Харрисон Форд избежал наказания за опасное сближение с авиалайнером при посадке
В США судья отказал режиссеру Полански в закрытии дела об изнасиловании
Трамп позвонил Путину и выразил соболезнования
Источник рассказал о схожести взорвавшейся и обезвреженной бомб в Петербурге
Скворцова рассказала о состоянии пострадавших при взрыве в метро Петербурга
Павел Дуров удалил свое фото в образе террориста после взрыва в Петербурге
Другие материалы рубрики
Культура
 — 
00:07 Сегодня

«Со Скарлетт Йоханссон мне очень повезло»

Режиссер «Призрака в доспехах» Руперт Сандерс о своей версии киберпанк-классики
21:33 3 апреля 2017

Названа дата похорон Евтушенко

18:22 3 апреля 2017

Елене Воробей закрыли въезд на Украину на три года

19:26 3 апреля 2017

Аниматор «Симпсонов» объяснил отсутствие пятого пальца у персонажей мультфильмов

Культура
 — 
02:13 2 апреля 2017
Евгений Евтушенко

Один за всех

Умер поэт Евгений Евтушенко
11:08 3 апреля 2017

В Киеве рассказали об угрозах Воробей судиться за «потерянное бабло»

20:32 3 апреля 2017

Бьорк сняла клип в виртуальной реальности

14:38 3 апреля 2017

«Би-би-си» избавится от гомосексуальной героини в сериале «Доктор Кто»

Культура
 — 
00:10 28 марта 2017
«Клетка»

Приятного аппетита

Как балерины Большого театра убили и съели всех мужчин труппы
21:02 1 апреля 2017

Названа причина смерти Евтушенко

13:32 3 апреля 2017

Умер создатель японского эйсид-синтезатора TB-303 и крестный отец MIDI

15:30 3 апреля 2017

В Риме вандалы изрисовали монументальную 550-метровую фреску Уильяма Кентриджа

Россия
«Мы живем в ситуации перманентной угрозы»
Как теракты влияют на общество и его отношения с властью
Владимир Путин и Александр ЛукашенкоВременное единение
Путин и Лукашенко забыли разногласия на фоне теракта
Первые кадры
Фотографии с места взрыва в метро Санкт-Петербурга
Скворцова рассказала о состоянии пострадавших при взрыве в метро Петербурга
Неизвестные застрелили двоих полицейских в Астрахани
В Пулково задержали угрожавшего взорвать самолет пассажира
«Мама не кормит мясом»
Диетолог о том, как веганство родителей отразится на здоровье их детей
Все материалы
Мир
Дерадикализатор сломался
Власти Франции признались в провале программы социализации джихадистов
Masked members of the collective "500 Brothers" take part in a march supporting a general strike in Cayenne, French Guiana, Tuesday, March 28, 2017. France announced Tuesday that it will send two high-level ministers to French Guiana as more than 10,000 protesters marched through the streets of the French territory in South America during the second day of a general strike over crime and economic hardship. Заморский бунт
Сорвав запуск ракеты и устроив массовые протесты, Гвиана напомнила о себе Парижу
A person holds onto the fence marking the border between the United States and Mexico in Ciudad Juarez November 2, 2010. Mexicans from both sides are celebrating the Day of the Dead at the fence to pay homage to migrants who died trying to cross the border. REUTERS/Gael Gonzalez (MEXICO - Tags: RELIGION ANNIVERSARY POLITICS SOCIETY)Две родины, ни одного дома
Как живут депортированные из США мексиканцы
Харрисон Форд избежал наказания за опасное сближение с авиалайнером при посадке
Трамп позвонил Путину и выразил соболезнования
Верховный суд США отказался принимать к рассмотрению дело Виктора Бута
«На этих выборах все идет не по привычному сценарию»
Арно Дюбьен о президентской гонке во Франции и шансах на победу Ле Пен
Все материалы
Бывший СССР
Полное обезвоживание
Почему из-за Украины Кишинев может остаться без воды
Глава МИД Украины выразил соболезнования в связи со взрывом в Санкт-Петербурге
Президент Армении Серж СаргсянИзбирательная революция
Как Армения стала парламентской республикой
Киевское метро выразило соболезнования в связи со взрывом в Петербурге
Из-за взрыва гранаты в Днепропетровской области пострадали 16 человек
В порт Одессы вошли корабли турецких ВМС
В Киеве заявили о намерении приравнять крымчан к террористам
Все материалы
Финансы
Страна восходящего бита
К чему приведет признание криптовалют в Японии
Москва и Минск договорились об уплате долга за российский газ и поставках нефти
«Дети рождаются не из-за денег»
Как материнский капитал приводит к обнищанию россиян
За год цена российской нефти Urals выросла в полтора раза
Порошенко сообщил о решении МВФ выделить Украине миллиард долларов
Порошенко получил акции офшорной компании Ротшильдов
Каждый пятый россиянин признался в желании сменить работу
Все материалы
Бизнес
«А» и «Б» зависнут на трубе
ФАС обещает абонентам мобильной связи отмену роуминга в 2017 году
Рустам Танкаев: Национальная арктическая идея
Освоение шельфа Восточной Арктики начинается с Хара-Тумуса
«Низкие цены на углеводороды нас не пугают»
Глава «Русь Ойл» о работе и возможностях развития в кризис
«Татнефть» попытается взыскать с Украины 144 миллиона долларов в суде США
«Роснефть» начала разработку самой северной арктической скважины
Юргенс рассказал о компенсациях жертвам взрывов в петербургском метро
Белорусские правоохранители со рвением взялись за «дело Данкверта»
Все материалы
Силовые структуры
Кровавый понедельник
Взрыв в Санкт-Петербурге: что известно
Ленинградское время
Почему теракт в Северной столице потряс страну
Написан опером
Самые нескучные полицейские протоколы и фейковые приказы из интернета
Источник рассказал о схожести взорвавшейся и обезвреженной бомб в Петербурге
СМИ узнали об опознании трех погибших при взрыве в Петербурге
Попали в типографский переплет
Как суд вмешался в судьбу крупнейшего печатного предприятия страны
НАК уточнил число погибших при взрыве в метро Петербурга
Все материалы
Наука и техника
Московий из Центавра
Найден остров стабильности Вселенной
Не прокатило
Зачатый тремя родителями ребенок оказался в смертельной опасности
Кровавый навет
Почему англичане продолжали верить в ведьм до конца XIX века
Ученые нашли первую в Европе пещерную рыбу
Под Каиром найдена новая древнеегипетская пирамида
Существование темной энергии поставили под сомнение
В атмосфере Земли нашли сверхзвуковые «реки» плазмы
Все материалы
Спорт
Маэстро снова 17
Как Роджер Федерер в 35 вернулся на теннисный Олимп
За явным преимуществом
Как СКА и «Металлург» прошли самый легкий путь к финалу в истории КХЛ
«Даже ради популярности не готова раздеться»
Керлингистка Сидорова о ЧМ, отношениях между девушками и откровенных фотосессиях
Фетисов прокомментировал решение НХЛ о пропуске игроками лиги Олимпиады-2018
НХЛ объявила о пропуске игроками лиги Олимпиады 2018 года
Фигуристка Медведева рассказала о самом запоминающемся моменте победного ЧМ
«Спартак» вырвал победу в матче чемпионата России по футболу с «Оренбургом»
Все материалы
Культура
«Со Скарлетт Йоханссон мне очень повезло»
Режиссер «Призрака в доспехах» Руперт Сандерс о своей версии киберпанк-классики
Евгений Евтушенко Один за всех
Умер поэт Евгений Евтушенко
Три сестры в любовном треугольнике
Что сделал с пьесой Чехова радикальный украинский режиссер
Названа дата похорон Евтушенко
В США судья отказал режиссеру Полански в закрытии дела об изнасиловании
Аниматор «Симпсонов» объяснил отсутствие пятого пальца у персонажей мультфильмов
Бьорк сняла клип в виртуальной реальности
Все материалы
Интернет и СМИ
«Вагон раскурочен, окна разбиты, нет света, кровь»
Взрыв в Петербурге глазами очевидцев
На задравших цены после взрыва петербургских таксистов пожаловались в сети
Изолируй меня полностью!
Украинский фотограф показал опасность повальной зависимости от соцсетей
Захарова раскритиковала Washington Times за фото к новости о взрыве в Петербурге
Павел Дуров удалил свое фото в образе террориста после взрыва в Петербурге
Facebook включил для жителей Петербурга кнопку «Я в безопасности»
Первый канал снял с эфира выпуск «Давай поженимся» из-за взрыва в Петербурге
Все материалы
Ценности
Неспортивное поведение
Тренировочный костюм как одежда для выхода в свет
Международный ювелирно-часовой салон в Базеле
BaselWorld 2017 в новостях и лицах
Santoni и Toiletpaper украсили кроссовки змеями из Эдемского сада
Верфь Azimut показала новую 21-метровую яхту
Сын Плющенко принял участие в модном показе
Кристен Стюарт станцевала в рекламе Chanel
Lacoste украсил одежду эмодзи с крокодилами
Все материалы
Путешествия
Состав отправился
Все, что нужно знать о правилах возврата железнодорожных билетов
Чтоб ты так жил
Самые необычные отели мира, открытые в 2017 году
Чурапча. КладбищеКронос, открывающий Истину
Окончание рассказа о путешествии по Колымской трассе
Турист из Амстердама по ошибке улетел в Канаду вместо Австралии
В аэропорту Пулково ужесточили контроль после взрыва в петербургском метро
Внуково усилило меры безопасности из-за взрыва в Петербурге
Названы 11 лучших направлений для путешествий в апреле
Все материалы
Из жизни
Swimmers walk with their floats on a beach covered by algae, in Qingdao, Shandong province, China, July 24, 2015. Picture taken July 24, 2015. REUTERS/Stringer CHINA OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN CHINA«Большие глаза и светлая кожа — жизнь удалась»
История уроженки Подмосковья, переехавшей в Китай
«Не говорите мне, что я слишком стар для этого»
Даже в 90 лет можно исполнить свою мечту и поменять жизнь к лучшему
«Нет такого понятия — идеальное тело»
Пилот ВВС США стала фитнес-моделью, чтобы помочь другим быть красивыми
Британский борец с неграмотностью тайно исправил десятки вывесок с ошибками
Прожившие вместе 70 лет британские супруги умерли с разницей в 4 минуты
Зоозащитники собрались спасти сбежавших с бойни коров
Ученые назвали страны с самыми плаксивыми младенцами
Все материалы
Первый тест совершенно новой Toyota Prius
«Приус» возвращается в Россию. И мы на нем уже поездили
Пикап, который мог выигрывать гонки
Забытые концепт-кары: Chevrolet XT-2, гоночный призрак El Camino
Лучшие дальнобои СССР
Грузовики Советского Союза и Восточного Блока для дальнобоя
Грузовики, шляпы и хайвеи
Как зарождалась дальнобойная культура в США
Появились фотографии обновленного Peugeot 308
В «Тойоту» GT86 установили мотор V12 c четырьмя турбинами
«Субару» будут выпускаться компанией Subaru
Все материалы
Пятерочка класса люкс
Как живут москвичи, отказавшиеся мириться с убогостью хрущевок
Россияне назвали главные причины отказа от ипотеки
Талант расправил плечи
Лучшие архитектурные проекты 2017 года: от города в пустыне до термальных ванн
«Если у тебя нет любовника, квартире взяться неоткуда»
Исповедь россиянки, ставшей ипотечницей в 20 лет
Тариф «Хватит»
За услуги ЖКХ можно платить в разы меньше
В Москве выставили на продажу рекордное число новых квартир
Все материалы