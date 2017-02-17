Геймер призвала простить режиссера Полански за изнасилование

Американка Саманта Геймер, в возрасте 13 лет подвергшаяся изнасилованию со стороны режиссера Романа Полански, призвала простить кинематографиста. Видео с обращением женщины опубликовал портал TMZ в пятницу, 17 февраля.

«Он извинился, я простила его. Я знаю, что он сожалеет и что он не хотел мне навредить. Он признался в содеянном и сел в тюрьму», — заявила 53-летняя Геймер. Она добавила, что с людьми случаются «куда более плохие вещи».

Американка отметила, что Высший суд Лос-Анджелеса должен опубликовать стенограмму показаний прокурора, принимавшего участие в процессе Полански.

Днем ранее сообщалось, что адвокат режиссера Харланд Браун попросил суд представить засекреченные свидетельства. По заявлению юриста, документ подтверждает заявление Полански о том, что он заключил с судом сделку. В рамках этой договоренности кинематографист должен был провести в тюрьме 48 дней за изнасилование Геймер.

Полански обвинили в преступлении в 1977 году. По данным прокуроров, режиссер дал Геймер, которой на тот момент было 13 лет, шампанское и наркотики, после чего принудил к сексу. Полански признал себя виновным и в рамках сделки с правосудием согласился на психиатрическое обследование в тюремном госпитале. Однако он бежал из страны, узнав, что судья может отменить сделку и заключить его на длительный срок. По законам США, в случае побега виновного принцип давности преступления на него не распространяется.