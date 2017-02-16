СМИ узнали о планах Полански вернуться в США для закрытия дела об изнасиловании

Режиссер Роман Полански планирует вернуться в США, чтобы закрыть уголовное дело об изнасиловании 13-летней девочки. Об этом в четверг, 16 февраля, пишет TMZ со ссылкой на адвоката кинематографиста Харланда Брауна.

Юрист попросил Высший суд Лос-Анджелеса представить стенограмму показаний прокурора, который принимал участие в процессе Полански. Браун считает, что засекреченные свидетельства подтверждают заявление режиссера о том, что он заключил с судом сделку. В рамках этой договоренности кинематографист должен был провести в тюрьме 48 дней за изнасилование 13-летней девочки, совершенное в 1977 году.

По информации портала, Полански провел в тюрьме 42 дня, после чего был выпущен. Позже судья отказался от сделки и заявил прокурору, что режиссера нужно посадить на 50 лет. После этого Полански бежал из Соединенных Штатов в Европу.

В январе французские активисты феминистского движения Osez le Féminisme объявили кинопремии «Сезар» бойкот из-за избрания Полански президентом 42-й церемонии. Они назвали это назначение «оскорблением жертв сексуального насилия». Режиссер впоследствии заявил, что не будет возглавлять премию.

В декабре 2016-го Верховный суд Польши отказался экстрадировать кинематографиста в США.

В Соединенных Штатах Полански обвиняется в изнасиловании в 1977 году Саманты Геймер, которой на тот момент было 13 лет. По данным прокуроров, режиссер дал потерпевшей шампанское и наркотики, после чего принудил к сексу. Полански признал себя виновным, и в рамках сделки с правосудием согласился на психиатрическое обследование в тюремном госпитале. Однако он бежал из страны, узнав, что судья может отменить сделку. По законам США, в случае побега виновного принцип давности преступления на него не распространяется.