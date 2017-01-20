Премии «Сезар» объявили бойкот из-за обвиняемого в изнасиловании Полански

Французские активисты феминистского движения объявили бойкот кинопремии «Сезар», сообщает The Guardian в пятницу, 20 января. Причиной стало избрание президентом 42-й церемонии режиссера Романа Полански, обвиняемого в изнасиловании несовершеннолетней.

«Мы не можем этого допустить. Назначение Полански президентом — оскорбление жертв сексуального насилия. Качество его работ — ничто по сравнению с совершенным им преступлением», — заявила Клэр Серр-Комб, представительница феминистской организации Osez le Féminisme.

42-й «Сезар» пройдет 24 февраля 2017 года в Париже. Список номинантов будет объявлен в конце января.

Полански снял такие фильмы, как «Пианист», «Ребенок Розмари», «Бал вампиров», «Тупик» и «Отвращение». В 2014-м он получил премию «Сезар» в номинации «Лучший режиссер» за фильм «Венера в мехах».

Уголовное преследование Полански, у которого польское и французское гражданство, продолжается с 1977 года. В США кинематографист обвиняется в изнасиловании Саманты Геймер, которой на тот момент было 13 лет. По данным прокуроров, режиссер дал потерпевшей шампанское и наркотики, после чего принудил к сексу.

В 1977 году режиссер признал себя виновным. В рамках сделки с правосудием он согласился на психиатрическое обследование в тюремном госпитале. Однако в следующем году, не дожидаясь окончательного вердикта, бежал из страны, получив информацию, что судья, слушавший его дело, может отменить сделку и отправить его в тюрьму на долгий срок. По американским законам, в случае бегства виновного принцип давности преступления на него не распространяется.