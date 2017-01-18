Роман Полански возглавит церемонию французской кинопремии «Сезар»

Режиссер Роман Полански назначен президентом 42-й французской кинопремии «Сезар». Об этом в среду, 18 января в Twitter сообщили организаторы церемонии награждения.

— Académie des César (@Les_Cesar) 18 января 2017, 09:42

42-й «Сезар» пройдет 24 февраля 2017 года в Париже. Список номинантов будет объявлен в конце января.

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В прошлом году премия «Сезар» в категории «Лучший фильм» досталась картине «Фатима» о жизни арабских мигрантов во Франции.

Полански снял такие фильмы, как «Пианист», «Ребенок Розмари», «Бал вампиров», «Тупик» и «Отвращение». В 2014-м он получил премию «Сезар» в номинации «Лучший режиссер» за фильм «Венера в мехах».

Французская кинопремия «Сезар» вручается с 1976 года, когда первый президент Академии киноискусства предложил основать во Франции национальную награду наподобие американского «Оскара».