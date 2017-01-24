Полански отказался возглавить церемонию «Сезар» из-за феминисток

Режиссер Роман Полански не будет проводить 42-ю церемонию французской кинопремии «Сезар» из-за протестов. Об этом адвокат кинематографиста рассказал телеканалу BFM-TV во вторник, 24 января.

Представитель Полански отметил, что режиссер опечален «необоснованными нападками на него и его семью». «Из-за этого он решил отклонить приглашение», — подчеркнул адвокат.

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Ранее в январе французские активисты феминистского движения Osez le Féminisme объявили «Сезару» бойкот из-за избрания президентом 42-й церемонии Полански, который обвиняется в изнасиловании несовершеннолетней в США. Они назвали это назначение «оскорблением жертв сексуального насилия».

42-й «Сезар» пройдет 24 февраля 2017 года в Париже. Список номинантов будет объявлен в конце января.

Полански снял такие фильмы, как «Пианист», «Ребенок Розмари», «Бал вампиров», «Тупик» и «Отвращение». В 2014-м он получил премию «Сезар» в номинации «Лучший режиссер» за фильм «Венера в мехах».

В начале декабря 2016-го Верховный суд Польши в результате нескольких процессов окончательно отказался экстрадировать Полански в США.

Уголовное преследование Полански, который обладает польским и французским гражданством, продолжается с 1977 года. В США кинематографист обвиняется в изнасиловании Саманты Геймер, которой на тот момент было 13 лет. По данным следствия, режиссер дал потерпевшей шампанское и наркотики, после чего принудил к сексу. Полански признал себя виновным и согласился на психиатрическое обследование в тюремном госпитале. Однако в следующем году, не дожидаясь окончательного вердикта, бежал из страны.

По американским законам, в случае бегства виновного принцип давности преступления на него не распространяется.