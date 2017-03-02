Прокуроры пригласили Полански в США для пересмотра дела об изнасиловании

Режиссер Роман Полански должен приехать в США, чтобы его дело об изнасиловании 40-летней давности было пересмотрено в судебном порядке. Об этом заявили в прокуратуре Лос-Анджелеса, передает TMZ.

Правоохранительные органы отказались представить стенограмму показаний прокурора с судебного процесса кинематографиста. По утверждению Полански, в засекреченных свидетельствах говорится о заключении им сделки с судом. В рамках этой договоренности режиссер должен был провести в тюрьме 48 дней за изнасилование 13-летней Саманты Геймер, совершенное в 1977 году.

В прокуратуре подчеркнули, что не хотят позволять Полански «диктовать решения издалека, ограждая себя от возможного неблагоприятного исхода дела».

Адвокат режиссера Харланд Браун назвал отказ прокуроров странным, поскольку публикация показаний может выявить неправомерные действия суда.

17 февраля Геймер призвала простить Полански. По ее словам, с людьми случаются «куда более плохие вещи», чем то, что произошло с ней. Днем ранее адвокат кинематографиста попросил суд пересмотреть дело Полански.

Режиссера обвинили в преступлении в 1977 году. По данным прокуроров, он дал Геймер шампанское и наркотики, после чего принудил к сексу. Полански признал вину и в рамках сделки с судом согласился на психиатрическое обследование в тюремном госпитале, однако бежал из страны, узнав, что судья может отменить сделку и заключить его на длительный срок.