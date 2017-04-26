Жертва изнасилования Романа Полански обвинила судей в карьеризме

Американка Саманта Геймер, которая в возрасте 13 лет подверглась изнасилованию со стороны режиссера Романа Полански, высказалась за возвращение кинематографиста в США из «самоизгнания». Она осудила действия американских прокуроров, скрывающих протоколы, благодаря которым дело Полански может быть закрыто. Об этом сообщает Deadline.

По мнению Геймер, изоляция режиссера, отсутствие у него возможности работать в Соединенных Штатах, которые считаются центром мировой киноиндустрии, стала достаточным наказанием за преступление.

При этом женщина потребовала обнародования документов, которые могут свидетельствовать о сделке, заключенной между Полански и судом 40 лет назад. В рамках этой договоренности кинематографист, предположительно, должен был провести в тюрьме не более 90 дней после признания вины в изнасиловании Геймер.

«Если вы не сделаете то, что требуется от вас по закону и морали, и не прекратите скрывать факты, то я могу только надеяться, что когда правда выйдет наружу, как это всегда происходит, вы все еще будете способны пострадать от такого удара по репутации», — сказала Геймер.

«Вы и те, кто был до вас, не защищали меня, вы обращались со мной с презрением, используя совершенное в отношении меня преступление для продвижения своих карьер», — добавила она.

В феврале Геймер опубликовала видеообращение, в котором призвала простить Полански.

Режиссера обвинили в преступлении в 1977 году. По данным прокуроров, он дал 13-летней Геймер шампанское и наркотики, после чего принудил к сексу. Полански признал вину и в рамках сделки с судом согласился на психиатрическое обследование в тюремном госпитале, однако бежал в Европу, узнав, что судья может отменить сделку и отправить его за решетку его на длительный срок. По американским законам, в случае бегства виновного принцип давности преступления на него не распространяется. В связи с этим Полански с тех пор не возвращался в США.