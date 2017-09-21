Кот проехал 130 километров под капотом и пересек франко-бельгийскую границу

После возвращения с каникул, проведенных во Франции, молодая бельгийка обнаружила под капотом своего автомобиля спрятавшегося там кота. Об этом сообщает BFMTV.

Женщина обратила внимание на утечку жидкости из мотора и странные звуки под капотом. Владелица автомобиля решила, что двигатель сломался и решила его проверить. При осмотре женщина увидела описавшегося кота.

Вероятно, животное забралось в машину во время последней остановки, которую путешественница сделала в 130 километрах от своего дома.

Автомобилистка приютила кота, а также дала объявление в социальных сетях, пытаясь разыскать его хозяев. Благодаря помощи пользователей через некоторое время кота по кличке Джаз нашла владелица.

16 сентября сообщалось, что в Австралии самка коалы забралась на ось внедорожника и проехала в таком положении 16 километров. Водитель остановился, услышав крики животного. Коалу достали спасатели, для этого им пришлось снять с автомобиля колесо.