Коала проехала 16 километров на оси внедорожника

Самка коалы забралась на ось внедорожника и проехала в таком положении 16 километров в Австралии. Об этом сообщает Reuters в субботу, 16 сентября.

Водитель остановился, услышав крики животного. Коалу достали спасатели, для этого им пришлось снять с автомобиля колесо.

Представительница благотворительного фонда по спасению животных Fauna Rescue Джейн Бристер, участвовавшая в вызволении зверя, заявила, что самка коалы была кормящей, но ее детеныша найти так и не удалось. «Я искала всю ночь и весь следующий день, но ничего не вышло», — рассказала Бристер.

За спасенной коалой несколько дней ухаживали ветеринары, после чего ее выпустили на волю.

Ранее в субботу сообщалось, что сотрудники МЧС России спасли кошку, которая в течение двух дней не могла выбраться из оконного проема в жилом здании в городе Корсаков Сахалинской области.