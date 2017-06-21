Британец вызволил застрявшую в дымоходе кошку

В британском графстве Мерсисайд сотрудник Королевского общества защиты животных от жестокого обращения (RSPCA) забрался в дымоход, чтобы спасти кошку. Как пишет Liverpool Echo, питомица не могла выбраться четыре дня.

Метт Браун (Matt Brown) вызволил кошку по кличке Лола из трубы высотой 2,5 метра. По словам британца, владелица считала, что животное пропало до тех пор, пока не услышала мяукание, доносившееся из дымохода.

По информации Liverpool Echo, хозяйка недавно приютила Лолу и кошка, вероятно, исследовала дом. Отмечается, что питомицу доставили на ветеринарное обследование. Ее жизни ничто не угрожает.

Ранее в июне стало известно, что британские ветеринары спасли ежа, страдающего так называемым синдромом воздушного шара. Животное раздулось из-за скопившегося под его кожей газа.