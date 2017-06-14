Британские ветеринары спасли раздувшегося ежа

Британские ветеринары спасли ежа, страдающего так называемый синдромом воздушного шара. Об этом сообщает издание Mashable.

Жительница английского города Донкастер, графство Саут-Йоркшир, сообщила о раздувшемся еже в Королевское общество предотвращения жестокости к животным. Она думала, что животное беременно, однако прибывшая по вызову инспектор Общества Сандра Дрансфилд (Sandra Dransfield) сразу поняла, что имеет дело с редкой болезнью.

В действительности животное раздулось из-за скопившегося под его кожей газа. «Из всех случаев синдрома воздушного шара, которые я видела, этот был худшим, — отметила Дрансфилд. — Бедняга стал почти в два раза больше, чем его естественные размеры».

Ветеринары спустили газ, скопившийся под кожей зверька, и назначили животному курс антибиотиков, чтобы предотвратить распространение инфекции.

В мае сообщалось, что сотрудница Королевского общества предотвращения жестокости к животным спасла толстого ежа, застрявшего в заборе в британском городе Кентербери, графство Кент.