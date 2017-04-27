В Канаде жирный бобер застрял в заборе

В канадском городе Гамильтон, провинция Онтарио, спасли бобра, застрявшего в заборе. Об этом сообщается в пресс-релизе на городском сайте.

Животное пыталось пролезть между прутьями ограды, но ему помешал накопленный к зиме жир. Чтобы освободить застрявшего грызуна, сотруднице службы по контролю за животными пришлось его намылить.

В результате инцидента бобер получил травмы. Его отвезли в приют службы по контролю за животными, а затем перевели в резерват дикой природы Хоббитсти. Когда животное поправится, его выпустят на волю.

18 апреля сообщалось, что в канадской провинции Саскачеван за бобром увязалось стадо коров.