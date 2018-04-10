Египтянин отправился на чемпионат мира по футболу в Россию на велосипеде

Египетский болельщик из Каира Мохамед Нуфал отправился в путешествие на чемпионат мира по футболу-2018 в Россию на велосипеде. Об этом сообщает Reuters.

24-летний Нуфал попрощался со своей матерью на площади Тахрир в Каире. Египтянин рассчитывает преодолеть расстояние в пять тысяч километров за 65 дней.

Путь Нуфала будет пролегать через Иорданию, Болгарию, Румынию, Молдавию и Украину. Египтянин решил пролететь над территории Сирии, где в данный момент идут военные столкновения, и также не станет путешествовать на велосипеде по Ираку из соображений безопасности.

Вместе с собой Нуфал взял запчасти для велосипеда, аккумуляторы, запасной телефон и снаряжение для кемпинга. Он также рассчитывает, что сможет ночевать в хостелах, а также останавливаться у незнакомцев на ночь.

«Мне важнее само путешествие, а не результат. Если бы дело было только в ЧМ, я бы полетел на самолете. А так для меня это огромный шанс увидеть новое», — рассказал Нафал.

Сборная Египта по футболу сыграет на чемпионате мира в одной группе с Россией, Уругваем и Саудовской Аравией. Турнир пройдет в в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

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