В нескольких городах проведения ЧМ-2018 появится туристическая полиция

В нескольких городах, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу, появятся подразделения туристической полиции. Об этом в понедельник, 2 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.

«Согласно решению министра Владимира Колокольцева, в срок до 5 мая в Санкт-Петербурге, Казани и Сочи в составе строевых подразделений патрульно-постовой службы полиции в пределах существующей штатной численности будут образованы подразделения туристической полиции», — сказала Волк.

Она отметила, что в других городах, принимающих матчи, появятся специализированные группы из числа сотрудников полиции, знающих иностранные языки. При необходимости полицейские пройдут «дополнительное обучение».

В обязанности туристической полиции будет входить патрулирование мест массового пребывания иностранных болельщиков в период проведения чемпионата мира по футболу, оказание им содействия в решении возникающих вопросов, а также прием обращений в случае совершения правонарушений в их отношении.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи мирового первенства будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах страны: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

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