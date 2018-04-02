Правительство выделило 2,5 миллиарда на временные постройки для ЧМ-2018

Правительство России распределило между 10 регионами 2563 миллиона рублей на мероприятия, связанные с поставкой, монтажом и демонтажем строений и сооружений временного назначения и вспомогательного использования для подготовки и проведения соревнований чемпионата мира по футболу. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Поясняется, что изначально на эти цели было заложено 2823 миллиона рублей. Пераспределенный остаток в 260 миллионов пойдет на иные цели, связанные с проведением футбольного первенства.

Документ был рассмотрен и одобрен на заседании Правительства Российской Федерации 29 марта 2018 года.

24 октября сообщалось, что расходы на подготовку к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года увеличены почти на 35 миллиардов рублей. Общие траты на реализацию проекта были запланированы в объеме 678,06 миллиарда.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи мирового первенства будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах страны: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

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