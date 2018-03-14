Германия отказалась бойкотировать чемпионат мира в России

Глава Немецкого футбольного союза Райнхард Гриндель выступил с заявлением о возможности бойкота чемпионата мира 2018 года в России. Об этом сообщает ТАСС.

«Бойкот ничего не изменит. Наоборот, Олимпийские игры в Южной Корее показали, что спорт действительно может способствовать деэскалации конфликтов и стать связующим элементом в международных отношениях», — сказал функционер.

Он подчеркнул, что считает более конструктивным поиск диалога в сложных политических ситуациях.

6 марта на фоне отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что официальные лица могут отказаться от посещения ЧМ-2018. Позже в прессе появилась информация и о возможном бойкоте турнира и футболистами сборной Англии.

Чемпионат мира-2018 пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

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