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Задумавшимся о бойкоте чемпионата мира в России англичанам нашлась замена

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Ян Дюрица

Сборная Словакии готова заменить команду Англии, если она бойкотирует чемпионат мира по футболу в России. Об этом заявил словацкий защитник Ян Дюрица, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

«Готова ли Словакия заменить Англию? Да. А почему нет? Если такой шанс представится, думаю, не только мы, но и любая другая сборная ответит утвердительно на этот вопрос. Никто бы даже не раздумывал. Помните историю с Данией, которая заменила Югославию на чемпионате Европы-92 и, кстати, выиграла турнир», — заявил Дюрица.

6 марта министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что официальные лица и чиновники могут бойкотировать чемпионат мира в России, если будет доказано, что российские власти причастны к отравлению шпиона Сергея Скрипаля, который попал в больницу 4 марта после контакта с неизвестным веществом. При этом речи об отказе игроков сборной от участия в турнире не шло.

Как отметила газета The Telegraph, команды, представляющие национальные ассоциации, обязаны сыграть во всех матчах чемпионата мира, пока не покинут турнир, что прописано в регламенте Международной федерации футбола (ФИФА). В случае снятия сборной с соревнований ей может грозить наказание вплоть до отстранения от следующего мундиаля.

По информации The Times, британские власти обсуждают со странами-союзниками в США и Европе частичный бойкот чемпионата мира, который пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

Сборная Словакии выступала в одной отборочной группе с англичанами и заняла второе место. Тем не менее, команда не сумела пробиться в стыковые матчи, так как оказалась худшей из всех коллективов, ставших в своих группах вторыми.

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