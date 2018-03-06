Великобритания пригрозила частичным бойкотом ЧМ из-за отравленного шпиона

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон рассказал о возможных санкциях в адрес России в случае, если власти страны причастны к отравлению российского шпиона Сергея Скрипаля. Об этом сообщает The Guardian.

Джонсон отметил, что это может повлиять на участие англичан в чемпионате мира. Речь шла непосредственно об официальных лицах и чиновниках, а не об игроках футбольной сборной.

«Не показывая ни на кого пальцем, я говорю правительствам всего мира: ни одна попытка лишить невинного человека жизни на британской территории не останется безнаказанной», — сказал глава британского МИДа.

Бывший полковник ГРУ Скрипаль 5 марта попал в больницу после контакта с неизвестным веществом. В 2006 году в России он был обвинен в государственной измене и приговорен к 13 годам лишения свободы. В 2010-м Скрипаль стал частью обмена на десятерых агентов российских спецслужб. Позднее он получил убежище в Великобритании.

Чемпионат мира-2018 пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

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