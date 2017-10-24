Расходы на подготовку к ЧМ-2018 увеличили на 35 миллиардов рублей

Расходы на подготовку к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года увеличены почти на 35 миллиардов рублей за счет средств федерального бюджета. Об этом сообщается в постановлении правительства на официальном интернет-портале правовой информации.

Траты на реализацию проекта возросли с 643,55 до 678,06 миллиарда рублей. Из средств федерального бюджета выделяется 390,29 миллиардов рублей вместо ранее запланированных 355. Регионы выделят 92 миллиарда рублей, еще 195,81 миллиарда приходятся на частные инвестиции со стороны юридических лиц.

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В феврале 2017 года правительство уже увеличивало расходы на мундиаль. Тогда сумма выросла на 20 миллиардов рублей.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи мирового первенства будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах страны: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.