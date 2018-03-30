Мутко назвал задачу сборной России на чемпионате мира по футболу

Вице-премьер Виталий Мутко рассказал о шансах сборной России на чемпионате мира по футболу 2018 года. Его слова приводит «Чемпионат.com».

Мутко посчитал, что выход из группы — это задача-минимум для российских футболистов. По его мнению, невыход станет провалом для россиян: «Не важно даже, кто был в группе. Хозяйка чемпионата должна как минимум выходить в плей-офф. Правда, уже в 1/8 финала можем встретиться с испанцами. Хотя можно и с Испанией играть».

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Чиновник вспомнил чемпионат Европы 2008 года. «Вот на Евро-2008 чувствовался дух коллектива. Позитивные ощущения были и перед Кубком конфедераций: я почувствовал, что настрой у команды мощный, нет безразличия. Коллектив сложился, лидеры появились», — отметил он.

Чемпионат мира 2018 года пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Российская сборная сыграет в группе с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем.

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