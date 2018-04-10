Россия отреагировала на совет американцам не ехать на ЧМ-2018

Болельщики из США станут самой многочисленной группой иностранных фанатов на чемпионате мира по футболу в России. Так в российском посольстве прокомментировали публикацию газеты The Guardian, в которой говорится, что американским болельщикам советуют не ехать на ЧМ-2018, пишет РИА Новости.

По информации ФИФА, на начало апреля фанаты из США купили 16 462 билета на чемпионат по футболу. В посольстве считают, что такой интерес к России связан с «массированной русофобской компанией». «Американцы хотят увидеть своими глазами, как обстоят дела в России на самом деле», — говорится в сообщении.

Ранее, 9 апреля, представитель Белого дома заявил, что британцы и американцы не смогут получить поддержку после высылки дипломатов из страны из-за дела с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Чиновник добавил, что болельщикам стоит «дважды подумать» перед тем, как покупать билеты на ЧМ-2018.

Скрипаль и его дочь были найдены в бессознательном состоянии в сквере города Солсбери 4 марта. Юлия пришла в себя в конце марта, а ее отец вышел из критического состояния 6 апреля и быстро идет на поправку. Лондон считает, что их отравили нервно-паралитическим токсином «Новичок», и Россия к этому причастна. Великобритания и почти 30 других стран выслали российских дипломатов. Москва отвергла обвинения и ответила зеркальными мерами.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

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