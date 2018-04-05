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Высылаемые из России американские дипломаты покинули посольство США

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Сотрудники посольства США в Москве, объявленные в России персонами нон грата, покинули здание дипмиссии. Об этом сообщает ТАСС.

На территорию американской дипмиссии около 04:00 мск начали заезжать легковые машины и автобусы, и около 07:00 автоколонна покинула территорию посольства.

29 марта сообщалось, что со здания американского генконсульства в Санкт-Петербурге сняли государственный флаг США. О решении закрыть генконсульство США в Санкт-Петербурге было объявлено 29 марта. Это стало ответом на закрытие российского консульства в Сиэтле и высылку 48 сотрудников посольства после обвинений со стороны Лондона о якобы отравлении российскими спецслужбами бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Вашингтон мотивирует свои действия солидарностью с Великобританией, обвинившей Москву в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

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