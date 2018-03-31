С американского генконсульства в Петербурге сняли флаг

Со здания американского генконсульства в Санкт-Петербурге сняли государственный флаг США. Видео опубликовано на сайте Ruptly.

Двое сотрудников дипмиссии вышли на балкон третьего этажа и спустили флаг.

О решении закрыть генконсульство США в Санкт-Петербурге было объявлено 29 марта. Это стало ответом на закрытие российского консульства в Сиэтле и высылку 48 сотрудников посольства.

Вашингтон мотивирует свои действия солидарностью с Великобританией, обвинившей Москву в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

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