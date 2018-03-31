Карпов ответил на призыв Каспарова бойкотировать ЧМ в России

Двенадцатый чемпион мира по шахматам, депутат Госдумы Анатолий Карпов прокомментировал призыв Гарри Каспарова бойкотировать чемпионат мира в России. Его слова приводит НСН.

«Такие спонтанные решения достаточно характерны для Гарри Кимовича. Он сейчас проживает в США и "работает с той стороны"», — уверен Карпов.

Он добавил, что попытка лишить Россию чемпионата мира провалилась. «Желание было большое — отобрать у России право на проведение ЧМ-2018. Но масштабная акция провалилась. Сейчас будут действовать по мелочи», — подытожил Карпов.

Каспаров в колонке для немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung призвал к политическому бойкоту чемпионата мира по футболу 2018 года. Гроссмейстер считает, что российская власть совершает «враждебные действия».

Каспаров — тринадцатый чемпион мира по шахматам. Он отобрал у Карпова титул в 1985 году.

Несколько государств во главе с Великобританией объявили о политическом бойкоте мундиаля из-за отравления в Лондоне бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Британские власти обвинили в произошедшем Москву и понизили уровень своей делегации на чемпионате мира.

Мировое первенство-2018 пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

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