Чемпион мира по шахматам Карпов рассказал о страшной русофобии

Двенадцатый чемпион мира по шахматам, депутат Госдумы Анатолий Карпов рассказал о страшной русофобии в мире. Его слова приводит сайт радиостанции «Эхо Москвы».

«Сейчас русофобия страшная. Если я, скажем, выхожу на телевидение германское, французское, о шахматах можем поговорить; если о политике — "Нет, знаете, в рамки программы это не входит. Нет, об этом мы говорить не будем". На сегодня цензура на Западе, я считаю, намного сильнее в отношении России, чем цензура советская», — сказал Карпов.

По словам депутата, никто не хочет слушать выступления российских делегаций на западных политических форумах. «Я был в Брюсселе, я был и в Страсбурге. В Страсбурге нас вообще слова лишили. А если вы не слышите противную сторону, то о чем разговор-то? Вы сами с собой говорите, что ли? Никому не нужна сильная Россия», — добавил Карпов.

Анатолий Карпов удерживал мировую шахматную корону 10 лет — с 1975 по 1985 год. Шахматист стал международным гроссмейстером в 19 лет. В 23 года имел квалификацию заслуженного мастера спорта СССР.