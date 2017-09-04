Определена самая красивая в мире страна

Шотландия была признана самой красивой в мире страной по версии создателей путеводителя Rough Guide. Об этом пишет газета Daily Record.

Эксперты пришли к такому выводу, проведя опрос читателей Rough Guide. Участники исследования особо отметили дикие пляжи, озера и замки в этом регионе.

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«Мы рады, что Шотландия получила такие замечательные отзывы от читателей Rough Guide, однако эта новость не станет сюрпризом для тех, кто уже побывал в нашей прекрасной стране», — заявил президент национальной туристической организации VisitScotland Малкольм Рохед (Malcolm Roughead).

Второе место в рейтинге досталось Канаде. Новая Зеландия замыкает тройку. На четвертой позиции — Италия, на пятой — Южно-Африканская Республика. В топ-10 в порядке убывания также вошли Индонезия, Англия, Исландия, США и Уэльс.

Путеводители Rough Guide выпускаются с 1982 года. В настоящее время они охватывают более 200 направлений и распространяются по всему миру.

Ранее стало известно, что тихоокеанское государство Тувалу было признано самой непопулярной среди туристов страной.

