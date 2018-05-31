На самом длительном авиарейсе побили рекорд скорости

Самый длительный беспосадочный авиарейс из австралийского города Перт в Лондон, запущенный авиакомпанией Qantas в марте, побил свой собственный рекорд скорости. Об этом сообщает Airlines Ratings.

Рекордное время перелета на Boeing 787-9 Dreamliner составило 16 часов 29 минут, хотя по плану он должен был длиться 17 часов 20 минут.

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18 мая авиакомпания Qantas уже устанавливала рекорд скорости, но по обратному маршруту Лондон — Перт, преодолев расстояние в 14,5 тысяч километров за 16 часов 35 минут со средней скоростью 938 километров в час.

Старший пилот авиакомпании Алекс Пассерини рассказал, что главная сложность этого рейса — встречный ветер, так как именно он влияет на время полета. «На сегодняшний день это самый трудный маршрут, совершаемый командой Qantas, из-за проблемного воздушного пространства», — поделился Пассерини.

В марте авиакомпания Qantas завершила первый беспосадочный рейс из австралийского города Перт в Лондон. Boeing 787-9 Dreamliner преодолел это расстояние за 17 часов.

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