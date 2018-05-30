Сингапурцы запустят самый длинный авиарейс

Самый длинный международный авиарейс вновь запустят 11 октября. Об этом сообщает ресурс Airlines Ratings.

Перелет из Сингапура в нью-йоркский международный аэропорт Ньюарк Либерти выполнит авиакомпания Singapore Airlines на новом Airbus A350-900ULR. Лайнер преодолеет без остановок 16,7 тысячи километров, находясь в небе 18 часов 45 минут.

Изначально полеты будут осуществляться три раза в неделю: по понедельникам, четвергам и субботам. Затем авиакомпания запустит еще один самолет, и путешественники смогут летать самым длинным рейсом каждый день.

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Авиалайнер Airbus A350-900ULR включает в себя 67 мест в бизнес-классе и 94 места в премиальном экономном классе. Билеты станут доступны 31 мая.

«Сингапурские авиалинии» уже совершали перелеты по маршруту Сингапур — Нью-Йорк, однако в 2013 году они были приостановлены из-за возвращения самолета Airbus A340-500s компании Airbus. Он преодолевал 15 344 километра чуть более чем за 18 часов.

В марте 2017 года авиакомпания Qantas завершила первый беспосадочный рейс из австралийского города Перт в Лондон. Boeing 787-9 Dreamliner преодолел расстояние почти в 14,5 тысячи километров за 17 часов.

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