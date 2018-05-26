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Новый авиарейс в Южной Америке оказался самым коротким в мире

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Самый короткий международный авиарейс запустили в Южной Америке. Об этом сообщает News18.

Рейс выполняет авиакомпания Aruba Airlines. Он соединит остров Аруба — заморскую территорию Нидерландов — и венесуэльский город Пунто Фиджо, расстояние между которыми составляет 80 километров. Перелет длится восемь минут.

Полеты будут осуществляться по понедельникам и пятницам. Цены на них начинаются от 200 долларов (около 12 тысяч рублей).

Самый короткий в мире внутренний авиарейс занимает две минуты. Он соединяет аэропорты Уэстрей и Папа-Уэстрей на Оркнейских островах в Шотландии.

В сентябре 2017 года сообщалось, что авиарейс Москва — Симферополь занял 12-е место в топ-20 наиболее загруженных в мире авианаправлений. За июль прошлого года на данном направлении было перевезено более 186 тысяч пассажиров. Лидером списка стал маршрут из Гонконга в Тайбэй на Тайване.

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