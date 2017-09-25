Авиарейс из Москвы в Крым попал в число самых загруженных в мире

Авиарейс Москва — Симферополь оказался одним из самых загруженных воздушных маршрутов в мире. Об этом сообщает пресс-служба компании Routes.

По информации фирмы, за июль текущего года на данном направлении было перевезено свыше 186 тысяч пассажиров. С такими показателями рейс из столичного аэропорта Домодедово в крымский город занял 12-е место в топ-20 наиболее загруженных авианаправлений в мире.

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Лидером стал маршрут из Гонконга в Тайбэй на Тайване. За июль на указанном направлении было перевезено более 451,8 тысячи путешественников. На второй позиции находится рейс из индонезийской столицы Джакарта в Сингапур с показателем в 322,5 тысячи пассажиров.

Замыкает тройку маршрут Куала-Лумпур (Малайзия) — Сингапур: около 270 тысяч путешественников. Четвертая позиция досталась рейсу из южнокорейского Сеула в японский город Осака. На этом направлении за июль было перевезено 233,9 тысячи туристов. В топ-5 также попал рейс из Гонконга в Шанхай — 225,9 тысячи человек.

В первую десятку рейтинга в порядке убывания также вошли маршруты Тайбэй — Осака, Сеул — Гонконг, Бангкок — Гонконг, Тайбэй — Токио и Куала-Лумпур — Джакарта.

В декабре 2016 года стало известно, что самым загруженным аэропортом в мире была признана воздушная гавань О’Хара в Чикаго.

