В Арктике собрали более 500 тонн металлолома

Военнослужащие Восточного военного округа (ВВО) за лето собрали более 200 тонн металлического мусора на островах Врангеля в Арктике и Большой Шантар а Охотском море. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ВВО.

«Военные экологи спрессовали более 1,7 тысячи единиц пустых металлических бочек общим весом около 55 тонн на острове Большой Шантар, и демонтировали одно ветхое строение. На острове Врангеля собрано и упаковано в специальные контейнеры более 150 тонн металлолома, а также проведена рекультивация около 2 гектаров земли», — цитирует агентство сообщение службы.

Металлический хлам вывезут с острова Врангеля до конца года, с Большого Шантара — в 2020-м. Сами экологи и оборудование уже переправлено на большую землю ветролетами.

11 сентября пресс-служба Северного флота сообщила, что военнослужащие их экологического взвода, которые также очищали Арктику, за 2,5 месяца собрали 360 тонн лома на острове Котельный в море Лаптевых. Это на 20 процентов больше запланированного. В 2020-м очистка острова продолжится.

Котельный чистят с 2015 года. За это время там было собрано более 3,3 тысячи тонн металлолома.

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