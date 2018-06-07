Собранный на Таймыре металлолом вывезут из Арктики

Весь собранный в поселке Диксон Красноярского края за время арктического субботника металлолом вывезут на большую землю, рассказал журналистам глава Таймырского муниципального района Сергей Ткаченко, передает ТАСС.

«Большие конструкции придется распиливать, заборы и балки — разбирать», — отметил он

Металлом собрали летом этого года во время Арктического субботника в поселке Диксон в Красноярском крае — самом северном населенном пункте России при поддержке компании «Норникель». Сначала его вывезут на площадку для хранения твердых бытовых отходов, затем — на морских судах за пределы Арктики.

По словам Ткаченко, власти ведут переговоры с компанией «ВостокУголь» о поддержке волонтеров техникой и топливом.

Отмечается, что новый Арктический субботник пройдет на Таймыре во второй половине лета при участии самих жителей Арктики и волонтеров Красноярского края.

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