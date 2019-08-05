Власти Ямала выделят 5 миллионов рублей на полигон для арктических исследований

Департамент внешних связей Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) выделит «Российскому центру освоения Арктики» субсидию в размере пяти миллионов рублей на создание опытного полигона для научных исследований. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Научные исследования будут посвящены теме «Рекультивация нарушенных земель на территории Ямальского района в практике восстановления кормовых угодий и создания искусственных пастбищ».

Как пишет Znak.com, «Российский центр освоения Арктики» участвует в реализации комплексного плана по очистке замусоренных территорий ЯНАО. За три года планируется провести уборку на 70 гектарах побережья Карского моря. Очистка проходит в местах проживания коренных малочисленных народов Севера. По предварительным данным, ущерб составляет около 25 тысяч тонн загрязняющих веществ, среди которых в основном стройматериалы и металлолом.

Ранее в июле сообщалось, что кочевники Ямала начали вешать бирки на оленей, чтобы доказать безопасность своего товара и в предстоящую убойную кампанию сдать мясо на продажу. Биркование северных оленей идет на Ямале с 2017 года. Оно необходимо для предотвращения распространения заразных болезней животных и позволяет быстро выявлять пути и источники их распространения.

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