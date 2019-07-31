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Тундровики Ямала промаркировали оленей

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Кочевники Ямала начали вешать бирки на оленей, чтобы доказать безопасность своего товара и в предстоящую убойную кампанию сдать мясо на продажу. Такое условие перед промысловиками в этом году поставили заготовительные организации, сообщает Znak.com.

По данным замначальника отдела обеспечения эпизоотического благополучия службы ветеринарии ЯНАО Александра Соколова, в округе уже промаркировано 145 тысяч особей. Эта процедура бесплатная и проводится с согласия владельцев животных одновременно с вакцинированием и другими обработками стада.

Оленевод-частник из антипаютинской тундры Григорий Вэлло рассказал изданию, что в этом году впервые маркировал своих животных, чтобы не беспокоиться, примут ли его мясо: ««Ветеринары приехали, кораль установили. Все быстро прошло — оленю сначала прививку делают, потом бирку на ухо одним щелчком надевают. За полдня мы управились. Бирки они свои дали, я ничего не покупал. Сами бирки удобные, оленям не мешают. У нас соседи тоже своих оленей пометили, теперь мы знаем, где чей. Удобно».

Биркование северных оленей внедряется на Ямале с 2017 года. Оно необходимо для предотвращения распространения заразных болезней животных и позволяет быстро выявлять пути и источники их распространения.

Согласно техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции», на убой допускаются только идентифицированные продуктивные животные.

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