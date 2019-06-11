На Ямале взбунтовались против вакцинации оленей от сибирской язвы

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) некоторые тундровики отказываются прививать оленей от сибирской язвы, мотивируя это тем, что после вакцины многие животные слабеют и умирают. Об этом сообщает «ФедералПресс».

По словам оленевода Ильи Салиндера, «вся эта прививочная компания проводится для истребления животных». Он рассказал, что из-за прививок у его тестя поголовье сократилось на 90 процентов.

Однако, по словам ветеринарного врача Андрея Подлужнова, отказ от вакцинации может повлечь за собой такие последствия, как вспышка сибирской язвы. Из-за этого оленеводы рискуют лишиться единственного заработка. Слова жителя Се-Яхи Салиндера он поставил под сомнение, поскольку от вакцины может погибнуть только уже зараженное сибирской язвой животное.

В прошлом году на Ямале впервые проводилась массовая весенняя вакцинация оленей от сибирской язвы. К этой работе привлекли более 160 специалистов госветслужбы, сельхозпредприятий и сторонних организаций. Более 658 тысяч северных оленей планировалось привить в рамках вакцинации.

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