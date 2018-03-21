На Ямале более 650 тысяч оленей защитят от сибирской язвы

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) более 658 тысяч северных оленей вакцинируют от сибирской язвы, говорится на сайте региональной администрации в среду, 21 марта.

Столь массовая весенняя вакцинация проводится впервые. К этой работе привлекли более 160 специалистам госветслужбы, сельхозпредприятий и сторонних организаций. Они успели привить уже 30 тысяч оленей.

«Вакцинация в данное время наиболее технологична и менее затратна – проще и быстрее установить кораль, покрытые снегом пастбища меньше вытаптываются при загоне оленей, — процитировали на сайте главного государственного ветеринарного инспектора Ямало-Ненецкого автономного округа Андрея Листишенко. — Опыт весенних прививок прошлого года благодарно оценен оленеводами, и в этом году количество обращений владельцев оленей по проведению вакцинации именно в весенний период многократно возросло».

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Завершить эту работу планируется к концу августа. В настоящее время запас вакцины против сибирской язвы в регионе составляет 520 тысяч доз. В течение года поступят еще 800 тысяч.

В июле 2016 года года в Ямальском районе округа ввели карантин из-за вспышки сибирской язвы. В Салехардскую окружную больницу с подозрением на это инфекционное заболевание госпитализировали 90 человек. У двух десятков из них диагноз подтвердился. Инфекция унесла жизнь 12-летнего мальчика, сообщалось также о гибели его бабушки. В августе очаг заболевания локализовали. Для ликвидации последствий заражения привлекли специальные подразделения Минобороны.

Причиной вспышки назвали аномально высокую для региона температура.

К декабрю 2016 года представителям коренных народов ЯНАО, которым пришлось оставить своих оленей и чумы в очаге инфекции помогли восстановить утраченные стада, имущество и жилье.

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