Ямальцы научат Россию вакцинировать оленей

Ямальский опыт вакцинации оленей от сибирской язвы переймут другие регионы России, сообщает «Комсомольская правда на Ямале».

Отмечается, что ямальское стадо северных оленей является самым многочисленным в мире: оно насчитывает 666735 голов. Практика вакцинации такого большого поголовья уникальна, рассказал изданию главный ветеринарный инспектор ЯНАО Андрей Листишенко. Он поведал, что за опытом стали обращаться коллеги из других регионов — в первую очередь, Мурманской области, Коми и Ненецкого автономного округа. «Якутию искренне удивило, что мы справились с таким объемом работ при относительно небольшом штате», — сказал он.

Прививочная кампания на Ямале длилась полгода, в вакцинации были задействованы 82 прививочные бригады, 164 специалистов — сотрудников госветслужбы, сельхозпредприятий и других привлеченных работников. На нее выделили 134 миллиона рублей.

После вспышки язвы поголовье стад почти всех оленеводческих районов сократилось. Так, в Ямальском и Тазовском районах ожидается уменьшение численности оленей на 20 тысяч голов.