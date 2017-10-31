Ямальских оленей привили от сибирской язвы

134 миллиона рублей потратили на вакцинацию оленей от сибирской язвы, сообщил руководитель Службы ветеринарии Ямало-Ненецкого автономного округа Андрей Листишенко, пишет «Комсомольская правда на Ямале».

Всего в ямальской тундре привили 542 тысячи голов. Таким образом, план исполнили на 80% поголовья — этого достаточно, чтобы защитить округ от вспышек опасной болезни. По ветеринарным нормам для устойчивого благополучия любого стада необходимо вакцинировать не менее 70% животных, рассказал Листишенко.

Он подтвердил, что поголовье стад после вспышки болезни почти всех оленеводческих районов сократилось. Так, в Ямальском и Тазовском районах ожидается уменьшение численности оленей на 20 тысяч голов. По предварительным оценкам, сегодня на Ямале 682 тысячи северных оленей.

Во время кампании против сибирской язвы ветеринарные специалисты также начали бирковать оленей. Всего для мечения северных оленей округ приобрел 419 тысяч комплектов ушных бирок, но владельцы могут установить на животных и свои чипы. Информация о поголовье позволит владельцам эффективнее обеспечивать безопасность пищевой продукции и сырья.

