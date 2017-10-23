На поддержку ямальских семей с детьми направят 24 миллиарда рублей

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин утвердил программу по улучшению социально-экономического положения семей с детьми в арктическом регионе на 2017-2020 годы. Об этом в понедельник, 23 октября, сообщает пресс-служба окружного правительства.

Документ включает в себя 50 пунктов, среди которых организация стажировок женщин, воспитывающих детей, с целью их трудоустройства и компенсация расходов по оплате за коммунальные услуги многодетным семьям, увеличение охвата детей профилактическими медосмотрами и мотивация ямальских семей к ведению здорового образа жизни.

Общий объем финансирования программы составит более 24 миллиардов рублей.

В пресс-службе губернатора отметили, что на Ямале различные меры поддержки семей с детьми реализуются не первый год. Так, за последние четыре года число многодетных семей в регионе выросло в два раза: если на 1 января 2013 года в округе насчитывалось 5446 многодетных семей, то по состоянию на 1 января 2017 года их было уже 10508.