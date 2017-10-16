На Ямале создали онлайн-реестр обращений граждан к чиновникам по вопросам ЖКХ

В Ямало-Ненецком автономном округе запустили онлайн-реестр обращений к местным чиновникам по вопросам ЖКХ с указанием проблемы, адреса и ответственных должностных лиц, пишет «Комсомольская правда на Ямале» в понедельник, 16 октября.

Реестр будет обновляться раз в неделю. В таблице содержится описание проблемы, с указанием адреса и ответственного за работу с обращением должностного лица.

Чаще всего людей беспокоят вопросы содержания жилищного фонда (49,7 процентов), на втором месте — интерес к начислению платежей (22,3 процентов). Всего, по данным издания, в региональный Госжилнадзор пришло с начала года 1715 жалоб. По 1682 из них приняли меры.

