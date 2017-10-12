Ученые проверят жителей Ямала на токсичность

Сотрудники Научного центра изучения Арктики обследуют жителей Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) на предмет накопления токсинов в их организмах. Об этом в четверг, 12 октября, сообщили ТАСС в пресс-службе центра.

Отбор проб будет производиться по всей территории округа до ноября 2017 года.

«Ранее ямальские ученые провели анализ пути переноса экотоксикантов по пищевой цепи "почва - растения - животные - человек"», — отметили там. А в нынешнем году проводятся масштабные исследования по определению токсинов в водных объектах.

Результаты работы позволят получить актуальную информацию о экологическом состоянии среды в Арктическом регионе.

